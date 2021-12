Bereits jedes achte neue Auto fährt mit Strom

Österreich hat nach Schweden und den Niederlanden in der EU den dritthöchsten Anteil an E-Pkw bei den Neuzulassungen, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Europas Spitzenreiter ist Norwegen, wo bereits 60 Prozent der Neuwagen ausschließlich mit Strom fahren. Auch die Steiermark würde im EU-Vergleich mit 12,6 Prozent an dritter Stelle und damit vor Deutschland liegen, berichtet der VCÖ. Der Gesamtenergieverbrauch von E-Pkw ist in Österreich pro Fahrzeugkilometer im Schnitt um 42 Prozent niedriger als von Pkw mit Verbrennungsmotor.