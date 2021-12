Ab 10 Uhr LIVE: Zeigen ÖSV-Herren erneut auf?

Feurstein sprachlos

Der Leidensweg von Patrick Feurstein war ein langer, jetzt möchte sich der Riesentorlauf-Spezialist im Ski-Weltcup etablieren. Zunächst die ersten Punkte in Val d‘Isere, katapultierte er sich am Sonntag in Alta Badia sensationell auf Platz vier. „Ich bin sprachlos“, so die Reaktion des Vorarlbergers, der 2020 mehrere Monate an so heftigen Kopfschmerzen litt, dass er nicht mehr an Skifahren denken konnte. Zeigt er heute wieder groß auf?