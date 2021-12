LIVE: Goggia-Lehrstunde, Tippler vorne mit dabei

Bei den Rennen in der Schweiz siegte einmal Gut-Behrami vor Goggia, einmal deren Landsfrau Federica Brignone vor Elena Curtoni. In diesem Rennen war Goggia Sechste, was zugleich ihr schlechtestes Ergebnis in einem Speedrennen in diesem Winter war. Denn sie gewann nicht nur alle drei Abfahrten, sondern auch den ersten Super-G in Lake Louise. Nicht zuletzt geht es in Hochsavoyen auch um die Führung im Gesamtweltcup, Goggia hat diese am Samstag mit zehn Punkten Vorsprung auf Shiffrin übernommen.