Wenn die Feiertage auf die Psyche schlagen

Krisendienst ist jeden Tag telefonisch erreichbar

Wer sich in einer seelischen Notsituation oder Krise befindet, findet Hilfe beim Psychosozialen Krisendienst. Die Mitarbeiter stehen ratsuchenden Menschen sieben Tage die Woche, an den Wochenenden sogar rund um die Uhr zur Verfügung, bieten Unterstützung und ein offenes Ohr. Wenn nötig, verweisen sie Betroffene auch an die passenden Versorgungsangebote weiter. Am Wochenende können Hilfesuchende auch vor Ort, bei sich zu Hause, betreut werden.