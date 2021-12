Thiem startet 2022 in Rio und Buenos Aires

Via Instagram wandte sich Thiem direkt an die Fans. „Es ist ein Turnier, das großartig für mich ist. Ich habe bereits zweimal gewonnen. Nos vemos pronto (Wir sehen uns bald)“, meinte er in Richtung Argentinien. Auch in Rio hat Thiem schon einmal den Titel geholt. „Ich werde versuchen, es noch einmal zu schaffen“, hofft Thiem in seiner Botschaft.