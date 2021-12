Corona-Weihnachten im Heiligen Land Israel

Kaum offen, wurde Grenze wieder geschlossen

Ein schmerzhaft-ruhiges Weihnachtsfest steht im österreichischen Pilger-Hospiz in Jerusalem ins Haus: Da Israel seine Grenzen wieder geschlossen hat, werden keine Pilger und Gäste kommen können, um dort die Weihnachtstage zu verbringen. Jetzt ist klar: Das war’s für uns mit Weihnachten 2021. Unser schönes Pilger-Hospiz wird keine Gäste haben. Wir tragen auch eine doppelte Belastung: In den vergangenen Wochen war es vermehrt zu Anschlägen in Jerusalem gekommen - zum Teil in unmittelbarer Nähe zu unserem Hospiz in der Via Dolorosa. Uns geht es gut. Doch wer geht in einer solchen Stimmung noch in die Altstadt? Wir leben von unseren Pilgern und von unseren einheimischen Gästen. Die Grenzen sind zu, die Altstadt an vielen Tagen der Woche ohne Besucher.