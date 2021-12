Britney Spears rechnet nach Skandal-Interview ab

"Sie zwangen mich, zu reden!“

So will Sawyer unter anderem wissen, was Britney getan habe, um Justins Herz zu brechen. Für die heute 40-Jährige eine traumatische Situation, rechnete sie doch nun mit den Verantwortlichen des Interviews in einem - mittlerweile wieder gelöschten - Instagram-Poting ab: „Sie zwangen mich, zu reden! Ich war ein Baby. Ich war fast 22 und habe es nicht verstanden", schrieb Britney in dem langen Statement. Abschließend sprach sie Sawyer direkt an. Sie wisse nun Bescheid und fordere sie auf, „ihren weißen A**** zu küssen“.