Britney Spears lädt Familie nicht zur Hochzeit ein

Ihren 40. Geburtstag Anfang Dezember hat groß in Cabo gefeiert. Demnächst steht aber schon die nächste große Festivität an. Die Hochzeit mit ihrem Verlobten Sam Asghari. Ihre engsten Angehörigen, besonders ihren Vater und ihre Mutter, will die Popsängerin, die gerade von ihrer Vormundschaft befreit wurde, dazu aber nicht einladen.