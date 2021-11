Britney Spears ist die Vormundschaft endgültig los

Spears gab an, Angst vor ihrem Vater zu haben

Der Anhörung am Freitag blieb Spears fern. Doch bei früheren Auftritten vor Gericht hatte die Sängerin mit deutlichen Worten klargemacht, dass sie den Vater und andere Betreuer zur Rechenschaft ziehen will. Im Juni und Juli griff die Sängerin in emotionalen Ansprachen ihren Vater heftig an und erhob Vorwürfe gegen ihre Familie und Berater. Sie werde von allen kontrolliert und könne selbst nicht über ihr Leben bestimmen, erklärte die Sängerin von Hits wie „Oops! ... I Did It Again“ und „Baby One More Time“. Sie sei bedroht worden und habe Angst vor ihrem Vater. Stellenweise brach der Pop-Star dabei in Schluchzen aus.