Britney Spears feiert ihre Freiheit mit Champagner

Dank an Anwalt und Fans

Spears dankte zudem ihrem Anwalt Mathew Rosengart, der ihr Leben „umgekrempelt“ habe, und den Fans, die ihren Sieg mit ihr feierten. „Ich werde dafür für immer dankbar sein!“, schrieb sie. Am Freitag waren bei einer Anhörung in Los Angeles alle Auflagen ihrer Vormundschaft endgültig aufgehoben worden.