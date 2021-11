Nowotny: Auch Geimpfte sollten als K1 gelten

Omikron ist in Österreich angekommen - nach dem ersten bestätigten Fall in Tirol trudelten am Montag fast stündlich weitere bestätigte Fälle aus den Bundesländern ein. Die neue Variante schickt sich damit möglicherweise an, sich auch in Österreich verstärkt auszubreiten. „So lange wir nicht allzu viel über die neue Variante wissen, müssen wir vorsichtig sein“, riet der Virologe Norbert Nowotny am Montag auf „Puls 24“.