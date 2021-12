Bei Omikron-Verdacht auch zu Hause Masken tragen

Bislang galt: Bis zum Ende der vierten Schulstufe werden Kinder aktuell nur bei einem Corona-Fall in der Klasse als Kontaktperson Kategorie 2 eingestuft, Sitznachbarn und enge Kontakte eines infizierten Schülers nur dann als K1-Personen eingestuft und damit in Heimquarantäne geschickt, wenn sie nicht geimpft oder genesen waren.

Künftig gilt: Es gibt keine Unterscheidung, ob die Kontaktperson geimpft oder genesen ist. Jede Kontaktperson muss in Quarantäne, unerheblich, ob Verdachtsfall oder bestätigt.