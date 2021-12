WKO will mit Gutschein-Aktion Handel unterstützen

„Wenn am Montag der Handel endlich wieder starten darf, ist das ein zusätzlicher Anreiz für die Konsumenten, wieder in die Geschäfte zu kommen“, betont Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, in einer Aussendung. Es soll ein Mindesteinkaufswert von 50 Euro gelten, maximal 60 Euro werden ersetzt.