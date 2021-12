Steirer randalierte in Tankstellen-Shop: Festnahme

Anzeige nach dem Verbotsgesetz

Er wurde für die Amtshandlung zur Polizeiinspektion gebracht, wo er dann auch den verbotenen „Hitlergruß“ zeigte. So wurde er nicht nur wegen diverser Verwaltungsübertretungen, sondern auch nach dem Verbotsgesetz angezeigt, hieß es am Montag in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.