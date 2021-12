Weltcup-Auftakt: Dujmovits verpasst Podest knapp!

Die Burgenländerin Julia Dujmovits hat am Samstag zum Auftakt des Weltcups der Parallel-Snowboarder im Riesentorlauf von Bannoje in Russland als beste Österreicherin Rang vier belegt. Daniela Ulbing wurde Siebente, Sabine Schöffmann Zehnte und Claudia Riegler 16. Während es dieses Quartett in die K.o.-Entscheidung der besten 16 schaffte, gelang das keinem der ÖSV-Männer. Andreas Prommegger wurde als Bester 17. Es gewannen Sofia Nadirschina (RUS) und Lee Sangho (KOR).