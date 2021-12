Queen Elizabeth: Das wusste man bisher noch nicht!

Queen Elizabeth hält eisern an ihren Weihnachtstraditionen fest und in diesem Jahr will die britische Monarchin im Kreise ihre Lieben besonders schön feiern. Nach dem Verlust ihres Mannes Prinz Philip, mit dem sie sein letztes Weihnachtsfest im Vorjahr wegen der Coronakrise auf Schloss Windsor feiern musste, sollen sich alle Kinder, Enkelkinder und Urenkel, die in Großbritannien leben, in diesem Jahr wieder in Sandringham einfinden. Und dort hat die Queen ein Weihnachtsgeheimnis, von dem die Öffentlichkeit erst jetzt durch einen auskunftsfreudigen ehemaligen royalen Koch erfuhr.