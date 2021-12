Steelers verpassen Sieg nach Mega-Aufholjagd knapp

Die Hoffnung, das Unmögliche doch noch möglich zu machen, wurde schlussendlich durch einen 50-Yards-Pass auf K. J. Osborn, der in einem Touchdown für die Vikings endete, begraben. Ben Roethlisberger und Co. mussten das U.S. Bank Stadium am Ende des Abends als 28:36-Verlierer verlassen. Beide Teams stehen nun bei sechs Siegen aus 13 Spielen.