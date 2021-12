Plastische Chirurgie: Erneuerung bis in die Zellen

Auch die klinische Forschung wird vorangetrieben, wie Univ.-Prof. Dr. Lars Kamolz, Universität Graz, bestätigt. Am Forschungszentrums COREMED (Initiative der MedUni Graz und Joanneum Research) etwa, deren Direktor er ist, beschäftigen sich Expertenteams mit Themen wie Wundheilung, Alterung, Gewebeersatz. Wie lassen sich Zellen zur Regeneration anregen, wie kann das Wachsen von Nerven begünstigt werden? „Dank der rasant wachsenden Einblicke in zelluläre Prozesse verstehen wir die molekularbiologischen Mechanismen der ,Heilung‘ des Körpers zunehmend besser“, so Prof. Kamolz. Regenerative Technologien gehören zu den innovativsten Zukunftsfeldern in der Medizin und sollen die Selbstheilungskräfte des Organismus gezielt zur Behandlung von Krankheiten zu mobilisieren.