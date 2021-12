Jos Verstappen: „Hamilton lebt in eigener Welt“

„Lewis geht seinen eigenen Weg, was man nicht als falsch bezeichnen kann, weil er viel gewinnt. Ja, er hat Teamkollegen gehabt, aber er war in der richtigen Umgebung. Er hat die richtige Entscheidung getroffen, zu Mercedes zu gehen, und er hat seit langem das schnellste Auto. Aber er ist gut, ganz sicher. Ich respektiere ihn als Fahrer. Der Rest...“, so Verstappen weiter. „Max, ist auch wie er ist. Manche Leute mögen ihn. Andere nicht. Er sagt, was er denkt, aber er mischt sich nicht in politische Angelegenheiten ein, wie zum Beispiel in die Geschehnisse in anderen Ländern, wie Lewis es tut.“