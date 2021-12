So wird Grazer Obdachlosen im Winter geholfen

350 freie Plätze in den Grazer Notunterkünften

Der Vinzibus ist aber nur eines von vielen Hilfsangeboten für Obdachlose und Bedürftige in der Steiermark. Besonders jetzt in der Winterzeit sorgen Hilfsorganisationen, vor allem die Vinziwerke und die Caritas, in Zusammenarbeit mit Land Steiermark und Stadt Graz für ein engmaschiges Netz an Unterstützung.