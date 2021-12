Kreuzband! Saisonende für Norweger Jansrud

Ski-Rennläufer Kjetil Jansrud muss seine Saison nach seinem schweren Sturz beim Weltcup-Super-G in Beaver Creek am vergangenen Freitag beenden. Wie der 36-jährige Norweger in einer Aussendung bekanntgab, muss er wegen der Schäden am Kreuzband und an den inneren Seitenbändern im Knie operiert werden und sechs bis neun Monate Pause einlegen.