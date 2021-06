„Speed-Elch“ Jansrud kündigt Ski-Rücktritt an

Kleine Hintertür

Nach den Rennen in Kvitfjell Anfang März ist Schluss. „Das soll mein letzter Auftritt sein. Ich möchte mich in meiner Heim-Arena verabschieden.“ Doch Jansrud ergänzt: „Wenn es plötzlich richtig gut läuft, kann es sein, dass man denkt: Verdammt, was soll‘s - ich hänge noch ein Jahr an.“ Also eine kleine Hintertür.