Barcelona droht in München historische Schmach

Nur mit einem Sieg in der Münchener Allianz Arena kann das Ausscheiden in der Gruppenphase sicher abgewendet werden. Im Moment rangieren die Katalanen noch mit zwei Punkten Vorsprung auf Benfica Lissabon, das im Estádio da Luz als klarer Favorit gegen Dynamo Kiew gilt, auf Platz zwei. Selbst bei einem Remis bei den Bayern würden sich ÖFB-Legionär Valentino Lazaro & Co. für das Achtelfinale qualifizieren, hat man doch das direkte Duell gegen die „Blaugrana“ (3:0, 0:0) für sich entschieden. Zuletzt musste sich Barcelona 1998/99 mit Stars wie Rivaldo, Figo oder Kluivert in der Gruppenphase verabschieden