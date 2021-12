Zur Polit-Pension kein 75.000-€-Zuckerl für Kurz

Schon in wenigen Wochen in Privatwirtschaft?

Kurz aber will dem Vernehmen nach nicht nur stundenlang sein Baby anschauen, wie er in seiner letzten Pressekonferenz meinte. Vielmehr wolle er bereits Anfang nächsten Jahres in die Privatwirtschaft einsteigen, jedenfalls im ersten Quartal 2022, hieß es.