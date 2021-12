Neue Regierung: Bleibt Chaos oder kommt Ruhe?

Kennen Sie schon alle Ministernamen?

An der Spitze steht nun Karl Nehammer als neuer Kanzler. Mit ihm angelobt wurden am Montag gleich auch vier neue Gesichter, Kurzzeitkanzler Schallenberg übernimmt fortan wieder das Außenministerium. Die Rochade war perfekt und Österreich darf sich an neue Ministernamen gewöhnen. Karner, Brunner, Plakolm - haben Sie schon alle Namen parat?