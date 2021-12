Bitcoin nach schwarzem Wochenende erneut im Minus

Am frühen Samstag war der Kurs in weniger als einer Stunde um rund ein Fünftel auf knapp 42.000 Dollar eingebrochen, konnte sich dann bis zum Sonntagabend aber wieder etwas erholen. Am Montagmorgen kostete ein Bitcoin, die weltweit bekannteste Digitalwährung, auf der Handelsplattform Bitstamp zunächst rund 49.000 Dollar und damit etwa so viel wie am Sonntag. Ether, die zweitgrößte Digitalwährung, zeigte einen ähnlichen Kursverlauf.