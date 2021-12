Keine Rückversetzung für Hamilton in Jeddah

Keine Rückversetzung für Lewis Hamilton in Jeddah. Der Brite belegte im Abschlusstraining in Jeddah mit 0,214 Sekunden Rückstand den zweiten Platz. Der englische Titelverteidiger Hamilton wurde danach von den Stewards vorgeladen, weil er in Kurve acht eine doppelt geschwenkte gelbe Flagge missachtet haben soll.