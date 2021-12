Maturanten sind ratlos

„Mein Jahrgang war bis jetzt der, der am wenigsten Zeit im Präsenzunterricht verbracht hat. Auch jetzt ist in meiner Klasse eine deutliche Mehrheit im Homeoffice. Und für die, die in die Schule gehen, stockt die Matura-Vorbereitung“, wendet sich Wendelin C. an die „Krone“ - kein Einzelfall. Wie die heurige Reifeprüfung aussehen wird, ist tatsächlich noch ungewiss. Pandemiebedingt fand die mündliche Prüfung in den vergangenen zwei Jahren nur auf freiwilliger Basis statt.