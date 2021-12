Aufregung um „Nazi-Sager“ von schroffem Pädagogen

Nach dem Bericht über eine Schülerin in der Brigittenau, die von ihrem Lehrer vor der Klasse bloßgestellt wurde, nachdem sie an der großen Corona-Demo teilgenommen hatte, gingen im Netz die Wogen hoch, so auch auf krone.at. Ein Pädagoge hatte der 13-Jährigen die Frage gestellt, „ob es schön war, neben Neonazis zu marschieren“. Das Mädchen marschierte mit ihrer Mutter mit, weil in der Familie Unsicherheit bezüglich der Impfung herrschte, da eine Verwandte zuvor verstorben war.