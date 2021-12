Lokale, über die man spricht: Stadt.Allee

Der Name ist weniger rätselhaft, als er klingt: Beim Restaurant STADT.ALLEE, gelegen in einem Durchgang abseits der Mariahilfer Straße in Wien, handelt es sich um einen Ableger eines Lokals, das schlicht Die Allee heißt, weil es an der Prater Hauptallee liegt. Während der Mutterbetrieb von der großzügigen Weitläufigkeit seines Standorts profitiert, war hier einiges an architektonischer Fantasie nötig, um der urbanen Altbau-Enge hippen Wohlfühl-Faktor abzutrotzen. Eine lange Glasveranda, viele Grünpflanzen, helle Holztische und eine gekachelte Bar bringen das Kunststück zuwege.