Adventkranz in Flammen: Drei Personen im Spital

Dramatische Szenen spielten sich am Montag in einer Erdgeschoß-Wohnung in Puntigam ab, als gegen 17.45 Uhr der im Vorraum aufgestellte Adventkranz plötzlich anfing zu brennen. Kurz davor hatte eine 43-Jährige die erste Kerze des Adventkranzes angezündet und sich dann wieder den anderen Personen in der Wohnung gewidmet.