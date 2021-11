Tiger Woods schließt Rückkehr als Vollprofi aus

Denn der fünfmalige Masters-Sieger weiß: So wie früher wird es nie wieder sein können. „Ich habe nicht mehr den Körper, um den Mount Everest zu besteigen und das ist okay“, so Woods, der noch immer nicht am Ende seines Leidensweges angekommen ist. „Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte des Weges“, sagt er. Aber den steinigsten Abschnitt habe er schon geschafft. Denn, so Woods weiter: „Es gab einen Zeitpunkt, da war es verdammt nah dran, dass ich das Krankenhaus mit einem Bein verlasse."