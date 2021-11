Kontakt zu Epstein: Barclays-Chef trat zurück

Epsteins Ex-Partnerin wartet auf Prozess

Der verurteilte Sexualstraftäter und US-Multimillionär Epstein hatte sich 2019 nach offizieller Darstellung im Gefängnis das Leben genommen. Epstein und Maxwell, die derzeit in einem New Yorker Gefängnis auf ihren Prozess wartet, sollen jahrelang Dutzende Mädchen und junge Frauen in ihre Abhängigkeit gebracht und sexuell missbraucht sowie anderen Männern zugeführt haben. Maxwell hat hinsichtlich der Anklage auf nicht schuldig plädiert.