Tag X bei Austria: Wer steigt als Investor ein?

Schon vor der Richtungsentscheidung im Klub ist die Mannschaft der Wiener Austria mit Rückenwind in die Derby-Woche abgebogen. Muharem Huskovic und Co. leisteten mit dem 2:1-Sieg im Geister-Heimspiel der Bundesliga gegen Sturm Graz am Sonntag ihr Maximum, am heutigen Montagabend sind die Klubgremien am Zug. Es geht um die Investorenfrage und eine mögliche Insolvenz.