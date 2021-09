Lobau-Besetzung: Aktivisten harren weiter aus

Man suche weiter den Dialog mit den Projektgegnern, wurde seitens einer Sprecherin der Asfinag am Mittwoch betont. Diese halten die Baustelle seit Montag besetzt. Bei dem Gelände handelt es sich um keine öffentliche Verkehrsfläche. Einschränkungen für andere Verkehrsteilnehmer gibt es somit nicht. Hinter der Kundgebung steht ein breites Klimabündnis unter anderem aus Jugendrat, System Change, not Climate Change!, Fridays for Future und Extinction Rebellion.