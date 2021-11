Blockaden und Streiks bei Amazon zum Black Friday

Amazon weist Vorwürfe zurück

Amazon betonte indes, der Konzern nehme seine Verantwortung für das Klima sehr ernst und wolle unter anderem bis 2040 CO2-neutral sein. Der Konzern biete zudem exzellente Bezahlung in einer sicheren, modernen Arbeitsumgebung. So habe man im Sommer die Löhne für die Mitarbeiter in der Logistik in Deutschland erhöht. Jeder Beschäftigte verdiene umgerechnet mindestens zwölf Euro brutto pro Stunde plus Extras.