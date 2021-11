So verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Akkus

Temperaturschwankungen

Im Haus herrschen selten extreme Temperaturschwankungen, dennoch sollten Akkus nicht an einem Fenster in der Sonne liegen. Liege ein Handy in der prallen Sonne, könne der Lithium-Ionen-Akku überhitzen und im Innern eine thermische Reaktion ausgelöst werden. Bei dieser kann sich das Innere in kürzester Zeit auf 1000 Grad aufheizen. Wenn sich der Akku aufbläht, kann es je nach Konstruktion und verwendeten Materialien zu einer Explosion der Batterie kommen.