Bleiben Sie bei Austria Lustenau, Herr Tabaković?

Dazu muss man wissen: Nach zwei Seuchen-Jahren in Ungarn, als er wegen einer schweren Knieverletzung erst beinahe 300 Tage nicht spielen konnte und dann die Corona-Pandemie über die Welt hereinbrach, hatte er gezögert, Lustenaus Angebot anzunehmen. Auch wegen seines Stolzes, wie Tabaković ehrlich zugibt, denn er sieht sich einfach nicht als Zweite-Liga-Spieler. Auch wenn er nach treffsicheren Jahren in der Jugend und in der U21 bei den Young Boys Bern („Da habe ich immer meine Tore gemacht!“) weder im Einser-Team von YB noch in jenem der Grasshoppers zeigen konnte, was in ihm steckte.