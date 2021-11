„This is the President“ im ersten Gameplay-Trailer

THQ Nordic hat einen ersten Gameplay-Trailer zu seinem vor zwei Wochen enthüllten Präsidenten-Simulator „This Is The President“ veröffentlicht. Als US-Oberhaupt mit nicht ganz so weißer Weste müssen Gamer darin binnen ihrer Amtszeit um jeden Preis die Ratifizierung des 28. Verfassungszusatz durchsetzen, um Immunität auf Lebenszeit zu erlangen. Bis dahin müssen allerdings wichtige Entscheidungen getroffen und das Volk begeistert werden.