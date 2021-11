10 Motivationen für das Impfen

„Es geht nur noch über Druck!“ - in dieses Horn stößt Sozialmediziner Prof. Dr. Michael Kunze, wenn es um das leidige Corona-Impfproblem geht: „Diskussionen sind vorbei, es gibt zu viele Unbelehrbare. Darauf hat die Regierung nun mit der Impfpflicht ab Februar reagiert. Wenngleich diese Situation hauptsächlich durch ihr Zaudern entstanden ist. Aber jetzt hilft halt leider nur mehr Konsequenz!“ Prof. Kunze hat jahrzehntelang Erfahrung mit Rauchern, Übergewichtigen usw. gesammelt. Er sieht hier einen klaren Unterschied in der Motivation im Vergleich mit Impfgegnern: „Beim Rauchen oder bei Übergewicht muss man persönlich werden. Krebs zieht nicht mehr“ Unser Experte liefert Beispiele: „Mir hat ein Mann erklärt, er will sich das Rauchen deshalb abgewöhnen, weil sich seine Frau täglich bei ihm über stinkende Vorhänge beschwert. In Bezug auf Übergewicht zählt hauptsächlich die Ästhetik - eine neue Partnerschaft etwa schlägt jedes gesundheitliche Risiko um Längen.“