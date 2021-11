Burgstaller-Tor bei St. Paulis Rückkehr an Spitze!

Guido Burgstaller hat mit seinem FC St. Pauli die Tabellenführung in der zweiten deutschen Liga zurückerobert! Der Kärntner erzielte am Mittwochabend beim 3:1-Heimsieg im Nachtragsspiel gegen den SV Sandhausen bereits in der 2. Minute mit einem sehenswerten Schlenzer den Führungstreffer. Für den ehemaligen ÖFB-Teamstürmer war es bereits das elfte Liga-Tor in dieser Saison, das 13. in 16 Pflichtspielen.