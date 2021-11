Diese Woche weniger positive Schul-PCR-Tests

In Oberösterreich wurden 624 positive Tests verzeichnet (Mittwoch der Vorwoche: 1210), in der Steiermark 439 (676), in Niederösterreich 330 (557), in Tirol 319 (84), in Kärnten 239 (86), in Salzburg 152 (176), in Vorarlberg 116 (215) und im Burgenland 48 (86). Bis zum Ende der Vorwoche kamen dann in manchen Bundesländern aber noch Nachmeldungen dazu.