Jede Schule muss ihr eigenes Süppchen kochen

In einem Gymnasium in der Stadt Salzburg wurden die Eltern aufgefordert, ihre Kinder daheim zu lassen, um einen vernünftigen Heimunterricht anbieten zu können. Denn komme nur ein Kind in die Klasse, sei das nicht mehr möglich. In anderen Schulen wiederum war bereits am Wochenende klar, dass es vorerst keinen Heimunterricht geben wird und die Schüler sogar ihre Schularbeiten schreiben können.