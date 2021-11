Der stolze Prinz! Alonso denkt schon an 2022

„Alonso haut auf den Tisch!“ So wie die „AS“ jubelte ganz Spanien Fernando Alonso nach dessen dritten Platz in Katar zu. Und der „Prinz von Asturien“, der nach sieben Jahren, drei Monaten und 25 Tagen wieder auf einem Formel-1-Podest stand (nur Alex Wurz benötigte zwischen 1997 und 2005 länger), strahlte - so wie auch das gesamte Fahrerlager - übers ganze Gesicht: „Es ist schön, wieder hier zu sein!“