Jetzt droht den Salzburgern sogar der Super-GAU

Die ausgelassenen Chancen könnten sich für Österreichs Meister bitterböse rächen. Aufgrund der Niederlage in Lille gaben Kapitän Ulmer und Co. nicht nur die Tabellenführung an den französischen Meister ab. Weil im Parallelspiel in Sevilla der FC Wolfsburg mit Österreichs Teamtorhüter Pavao Pervan im Kasten 2:0 schlug, könnten die Bullen im „Finale von Salzburg“ im Falle einer Pleite sogar noch auf Rang vier abrutschen.