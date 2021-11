Mann wollte Tankstelle abfackeln - gestoppt

Scherzanruf: 14-Jährige lösten Großeinsatz aus

Zu einem vermeintlichen Küchenbrand in einem Jugendheim rückte indes die Feuerwehr in Klosterneuburg aus. Doch vor Ort war davon keine Spur. 14-jährige Bewohner erlaubten sich auf dem Weg nach Wien einen „Scherz“ und sagten einer Betreuerin, sie hätten die Küche in Brand gesteckt. Diese ließ sofort das Gebäude evakuieren und alarmierte die Feuerwehr.