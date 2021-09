Wifo: Wirtschaftsaufschwung bremst sich selbst ein

Nach dem Corona-Einbruch erholt sich die Weltwirtschaft so stark, dass die Produktion nicht nachkommt, die Lagerbestände aufgebraucht werden und Lieferengpässe entstehen. Das führt zu Preissteigerungen, die den Aufschwung bremsen, analysiert das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). In Österreich war das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal 2021 mit 3,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal deutlich höher als im Durchschnitt des Euroraums (plus 2,2 Prozent).