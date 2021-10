Wifo-Experte: „Erst 2023 wird ein normales Jahr“

„Skiurlaube nicht für alle erschwinglich“

Es gibt weitere Unsicherheiten: Diesen Sommer profitierten wir noch stark davon, dass Haupturlaube, die normalerweise mit dem Flugzeug gemacht werden, in Österreich stattfanden. „Das sind geborgte Gäste, die künftig aber wieder in den Süden fliegen werden“, so Fritz. Im Winter wird sich fortsetzen, dass gewisse Regionen unter dem Klimawandel leiden (Stichwort Schneesicherheit) und dass „das steigende Preisniveau Skiurlaube nicht für alle erschwinglich macht“.