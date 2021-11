Royals in Rage über Doku: BBC-Boykott angedroht

In den letzten Jahren produzierte der britische TV-Sender BBC einige Dokumentationen über die britische Königsfamilie. Doch damit könnte in naher Zukunft Schluss sein. Der Sender hat sich mit der neuesten Doku „The Princes and the Press“ nun nämlich den Ärger der Royals zugezogen - und das schon vor der Ausstrahlung des Zweiteilers am 22. und 29. November.