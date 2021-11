Andi Vojta auf dem Weg zum Thron

Andi Vojta macht kein Hehl daraus, dass es mittlerweile sehr wohl ein Ziel für ihn ist, vielleicht eines Tages Günther Weidlinger in der Statistik der meisten Titel an der Spitze ablösen zu können. Warum auch nicht? Die noch fehlenden Meisterschaften kann er in den nächsten Jahren durchaus noch schaffen. Große Serien hat er in seiner so erfolgreichen Karriere schon genug hingelegt. In Kürze feiert er übrigens wieder einen Superlativ. In Dublin bestreitet er am 12. Dezember seine zwölfte Crosslauf-EM seit 2009 in Serie. Im Vorjahr waren diese Europameisterschaften wegen der Pandemie ausgefallen.